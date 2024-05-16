ايرواني: موقفنا الحيادي من الصراع الأوكراني لم يتغير

وكتب أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الرئيس المؤقت لمجلس الأمن أن ادعاءات ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا ضد جمهورية إيران الإسلامية، التي اثيرت في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في 14 مايو 2024، تحت عنوان "الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا"، فيما يتعلق باستخدام الطائرات بدون طيار الإيرانية في الصراعات في أوكرانيا لا أساس لها من الصحة.

وقال كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: خلافا لهذه الادعاءات التي لا أساس لها، اتخذت جمهورية إيران الإسلامية دائما موقفا محايدا منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وظل هذا الموقف المبدئي دون تغيير. ولذلك، فإن أي ادعاء بأن جمهورية إيران الإسلامية متورطة في بيع الأسلحة أو تصديرها أو نقلها بما يتعارض مع التزاماتها الدولية هو ادعاء لا أساس له من الصحة على الإطلاق ومرفوض بشكل قاطع.

وأكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: تؤكد إيران مرة أخرى التزامها الثابت بالالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية.

وقال ايرواني: أود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأرفض بشدة الادعاءات المماثلة والإشارات غير اللائقة ضد بلدي في بيانات ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، والتي أثيرت خلال جلسة الإحاطة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا.

وطلب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة من الرئيس الدوري لمجلس الأمن تسجيل وتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.

ومنذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية وداعموها طهران بتقديم الدعم العسكري لموسكو في هذه الحرب، ونفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا هذه الاتهامات، لكن واشنطن فرضت العقوبات تحت هذه الذريعة، وتماشياً مع السياسة، مارست أقصى قدر من الضغط لتحقيق أهدافها السياسية.