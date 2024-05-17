شهداء وجرحى بغارات للاحتلال على مخيم النصيرات في غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم ومساء الخميس، سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية بأن طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وشن غارات وسط مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب وأصيب آخران، في قصف للاحتلال قرب دوار العودة وسط رفح جنوب قطاع غزة، كما تعرض شرق المدينة لقصف من مدفعية الاحتلال.

وأصيب عدد من المواطنين في غارات عنيفة شنها طيران الاحتلال على مخيم جباليا، وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة شمال القطاع، ونسف الاحتلال مربعات سكنية في مخيم جباليا.

وأعلنت مصادر طبية وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي قرب خان يونس، في الساعات الأخيرة.

واستشهد مواطنان على الأقل في غارة شنها طيران الاحتلال عىلى تجمع للمواطنين.

وشن طيران الاحتلال غارات على منطقة عسقولة في غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلا أمام مستشفى الكويت في رفح ومحيطه، كما قصف منزلا في حي الجنينة رفي راح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35272، والإصابات إلى 79205، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال في بلعا وعنبتا شرق طولكرم

والليلة الماضية، استشهد شاب وأصيب آخر وطفل، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاما) بجروح حرجة، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، حيث أعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثرا بإصابته.

الشهيد كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاما)

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب آخر، وتركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتقديم العلاج له، وأطلقت الرصاص تجاه مواطنين حاولوا الوصول إليه لإنقاذه، دون معرفة طبيعة إصابته.

وتابعت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المعتقل محمد طلال أبو ياسين في الحارة الغربية في بلدة بلعا، وصوّرت المنزل واستجوبت ساكنيه، علمًا أن أبو ياسين معتقل منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) في الفخذ، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وداهمت منزل ذوي الشهيد تامر فقها الذي استشهد برصاص الاحتلال في الرابع من شهر أيار/مايو الجاري في بلدة دير الغصون، في الوقت الذي نشرت فيه آلياتها في محيط المنزل

وباستشهاد الشاب اعمير، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى أربعة في غضون 24 ساعة، عقب استشهاد الشبان: أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، فجر الخميس، عقب اقتحامها مدينة طولكرم.