موسكو تطرد ملحق بريطانيا العسكري ردا على إجراء مماثل للندن

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وذكرت الخارجية الروسية في بيانها، أنه “تم إبلاغ الدبلوماسي البريطاني أنه ردًا على القرار المذكور للملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو، تم إعلان أندريان كوغيل “شخصًا غير مرغوب فيه”، ويجب عليه مغادرة أراضي روسيا في غضون أسبوع”.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن “رد فعلنا على التصرفات غير الودية المناهضة لروسيا من الجانب البريطاني المعلن عنها في 8 أيار/مايو (طرد الملحق العسكري الروسي من بريطانيا) لا ينتهي بهذا الإجراء”.

واختتمت الوزارة بأنه “سيتم إبلاغ المبادرين بالتصعيد بخطوات رد إضافية”.

يذكر، انه في 8 من ايار/مايو الماضي، نددت بريطانيا بما وصفته بـ”الأنشطة المسيئة” التي تنسب الى روسيا، و أعلنت أنها ستطرد الملحق العسكري الروسي مكسيم إلوفيك الذي وصفته لندن بأنه “ضابط استخبارات عسكري غير معلن”.

المصدر: وكالات