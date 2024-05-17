حزب الله يستهدف مستوطنة المطلة بصواريخ S5

العالم- لبنان

وتظهر اللقطات طائرة مسيرة انتحارية، تحمل صاروخين من طراز "أس 5"، وهي صواريخ تحملها الطائرات المقاتلة والمروحية من طراز روسي، ولها قدرة تدميرية قوية.

وبدا واضحا في اللقطات لحظة تسديد الطائرة المسيرة على الهدف، في موقع المطلة العسكري على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، وانطلاقهما وإصابة المكان المحدد، وهو ما نتج عنه إصابة 3 جنود للاحتلال أحدهم جراحه خطرة.

ويعد هذا الهجوم تطورا نوعيا، في ظل التصعيد الحاصل، خاصة مع تلويح الاحتلال بتوسيع عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وهذه أول مرة يعلن فيها الحزب استخدام مسيّرة مسلحة بصواريخ “‏S5‌‏”، منذ بدء المواجهات الراهنة مع الاحتلال، التي انطلقت في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وظهر امس الخميس، أعلن حزب الله أنه نفذ 5 علميات عسكرية، إذ قصف بالصواريخ الموجهة والكاتيوشا مواقع عسكرية شمالي إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة البقاع شرقي لبنان بـ5 غارات جوية.

من جانبه قال مراسل قناة 14 العبرية في الشمال الفلسطيني المحتل: كانت التقديرات دائمًا تشير إلى أن حزب الله يتمتع بقدرات مذهلة وسوف يفاجئ الجميع، في الواقع، ترك حزب الله قوات الأمن والقيادة الشمالية والقيادة السياسية أفواههم مفتوحة عندما تمكن من ضرب منشأة "تل شمايم" الحساسة للغاية على بعد حوالي 50 كيلومترًا من الحدود بطائرة بدون طيار.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، شنت طائرة مسيرة مسلحة هجومًا انتحاريًا باتجاه منطقة المطلة، وأطلقت صاروخين من نوع S5 وانفجرت بعد ذلك مباشرة، مما أدى إلى إصابة 3 مقاتلين وتم توثيق هذا العمل، لذلك، يبدو أن حزب الله هو الذي يفرض الوتيرة على الحدود الشمالية وليس "إسرائيل".

ودعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ امس الخميس 16-05-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 10:00 استهداف قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف بهجوم صاروخي بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا‏, كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع.

2- الساعة 13:38 استهداف موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ "‏S5‌‏" عدد 2، وعند وصولها النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمعة حولها‎ ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح، ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقّة.‏

3- الساعة 17:07 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 17:30 استهداف موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 18:15 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المرفوعة على ونش في تلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابةً مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

6- الساعة 18:50 استهداف منشآت صناعية تابعة لوزارة حرب ‏العدو الإسرائيلي (شركة إلبيت للصناعات العسكرية) - مصنع ديفيد كوهين في تل حي (شمال كريات شمونة) ‏المُتخصص في إنتاج المنظومات الإلكترونية للجيش الإسرائيلي بهجوم جوي بمسيرات إنقضاضية, كردٍ على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي على المنشآت الصناعية في منطقة البقاع.

7- الساعة 22:50 استهداف فريق فني ‏للعدو الإسرائيلي أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقاً في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 08:35 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع عداثر بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 11:00 استهداف ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية.

3- الساعة 11:10 استهداف التجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جلّ العلام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 11:10 استهداف التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:15 استهداف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

6- الساعة 17:30 استهداف إنتشار لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلّام بصواريخ بركان وقذائف المدفعيّة.