شاهد.. آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأكد مراسل العالم استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف مراسل العالم أن طيران الاحتلال شن فجر اليوم ومساء الخميس سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

الى ذلك أكد مراسل العالم أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وعمدت طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية إلى إحراق خيام للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..