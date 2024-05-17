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شاهد.. آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في دير البلح بقطاع غزة محمد البلبيسي أن الاستهداف الاسرائيلي لقطاع غزة متواصل فيما أكد عودة القصف المدفعي المكثف في المنطقة الوسطى بالقطاع بما فيها مخيم النصيرات ومدينة دير البلح.

العالم – خاص بالعالم

وأكد مراسل العالم استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، فجر اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف مراسل العالم أن طيران الاحتلال شن فجر اليوم ومساء الخميس سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي.

الى ذلك أكد مراسل العالم أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وعمدت طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية إلى إحراق خيام للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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