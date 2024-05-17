كتائب القسام: قطع خط إمداد جيش الاحتلال شرق جباليا

العالم- فلسطين المحتلة

واعلنت كتائب القسام في بيان ان قواتها تمكنت من قطع خط إمداد العدو شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة، بعد أن استهدفوا فيه ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105"، وأمطروا مجموعة من جنود العدو بالرصاص برشاش من نوع "BKC"، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وأجبروا العدو على تغيير خط الإمداد لقواته المتوغلة عدة مرات.

واضافت : تمكن مجاهدو القسام من التسلل خلف خطوط قوات العدو المتوغلة شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة مركفاه يعتليها أحد جنود العدو وناقلة جند صهيونية بقذائف "الياسين 105" كما فجر المجاهدون عين نفق بناقلة جند أخرى بعد وصولها إلى المكان.

من جانبها قالت سرايا القدس في بيان: قنصنا قناصا صهيونيا في شارع أبو العيش في محور التقدم بمخيم جباليا شمال القطاع وأصبناه بشكل مباشر.

واضافت: استهدفنا قناصًا صهيونيًا ثانيًا في شارع أبو العيش بمحور التقدم في مخيم جباليا.

واكد جيش الإحتلال إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.