العالم- لبنان
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.
وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع البغدادي بقذائف المدفعية.
حزب الله يستهدف قاعدة تسنوبار اللوجستية وموقع الراهب
كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ومرابض العدو في الزاعورة وموقع الراهب.
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ كاتيوشا.
وفي بيان آخر قالت المقاومة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.
وفي بيان ثالث قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع الراهب بقذائف المدفعية.