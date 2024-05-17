العالم- لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية. ‏

حزب الله يستهدف قاعدة تسنوبار اللوجستية وموقع ‏الراهب

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ومرابض العدو في الزاعورة وموقع ‏الراهب.

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم 17-5-‌‏2024، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل ب 50 صاروخ ‏كاتيوشا. ‏

وفي بيان آخر قالت المقاومة، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.‏

وفي بيان ثالث قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏