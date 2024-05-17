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شاهد/احتجاج نادر داخل محكمة العدل يقاطع محامية کیان الإحتلال

الجمعة ١٧ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

قاطعت متظاهرة مرافعة الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية حين كانت النائب الرئيسي للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تامار كابلان ترجمان تقول كلمتها، وصرخت "أنتم كاذبون".

العالم- فلسطين المحتلة

وأمكن عبر البث المباشر بالفيديو من القاعة سماع امرأة تصرخ: «كاذبون» أثناء مرافعة محام يمثل "اسرائيل"، ما أدى إلى مقاطعة الجلسة لأقل من دقيقة قبل استئنافها.

وقال وفد جنوب أفريقيا بمحكمة العدل: "قدمنا القضية إنفاذا للقانون الدولي. وأضاف في مؤتمر صحافي بعد انتهاء جلسة دفاع إسرائيل": قدمنا القضية لأننا نعتقد أن إبادة جماعية تحدث في غزة.

وتابع: "قدمنا طلبنا للمحكمة ليس لأننا حلفاء لحماس لكن لإنفاذ القانون الدولي"، مؤكدا ان الإسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة، موضحا ان هناك دلائل واضحة تثبت ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية برعاية قادتها".

وتابع بالقول: ان "إسرائيل تحاول تغيير الواقع الذي نراه في غزة ورسم واقع مغاير للحقيقة، مؤكدا ان إفلات إسرائيل من العقاب وعدم محاسبتها مستمر منذ عقود".

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