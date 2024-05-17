مواجهات بين المقاومة والاحتلال في جباليا ومقتل جندي اسرائيلي شمالي غزة

العالم - خاص بالعالم

وعندما تشاهد ما يحدث في جباليا شمالي قطاع غزة، تظن نفسك تشاهد معركة الايام الاولى من العدوان على القطاع، ولكن في الواقع انت الان بعد نحو 8 أشهر من الحرب وجيش الاحتلال لا يزال يراوح مكانه.

كتائب القسام اعلنت قصفها مقر القيادة والسيطرة لجيش الاحتلال شرق مخيم جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل. واضافت انها استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في أحد المباني بقذيفة "ار بي جي" في المنطقة نفسها، بالاضافة الى قيام مقاوميها بقنص جندي للاحتلال شرق جباليا.

وأكد المتحدث باسم كتائب القسام ابو عبيدة، ان المقاومين تمكنوا خلال 10 أيام من استهداف 100 آلية عسكرية اسرائيلية في محاور القتال في غزة

سرايا القدس بثت مشاهد لعملية قصف استهدفت تجمعا لجيش الاحتلال وقواته الراجلة قرب معمل الدغل على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا، بواسطة قذائف الهاون النظامي من عيار 60. بالاضافة الى قصفها تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده قرب برج الطناني شرق مخيم جباليا.

فيما بثت ايضا مشاهد لعملية قنص لجندي اسرائيلي متمركز بأحد المباني في نفس المنطقة.

كتائب المجاهدين وثقت استهداف مقاوميها لدبابة من نوع ميركافا شرق جباليا، وذلك بواسطة قذيفة ار بي جي. فيما اعلنت قوات الشهيد عمر القاسم تمكن مقاتليها من تدمير دبابة من نفس النوع شرق مخيم جباليا، بعد استهدافها بقذيفة تاندوم المضادة للدروع.

واعلنت وسائل اعلام عبرية مقتل جندي من وحدة المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، اعلنت قيامها باستهداف موقع إسناد صوفا الإسرائيلي العسكري في غلاف غزة. واكدت سرايا القدس قصفها جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مسجد التابعين شرق رفح، بالاضافة الى استهداف مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال في منطقة زلاطة شرق رفح ايضا.