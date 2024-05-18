العالم- فلسطين

ودعا الأورومتوسطي اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى اتخاذ إجراءات جدية ضد "إسرائيل" التي قتلت 270 رياضيًا فلسطينيًا على الأقل، ودمرت البنية التحتية والمنشآت والملاعب الرياضية.

وأوضح أن الجيش "الإسرائيلي" تعمد تحويل ملعب "اليرموك" في مدينة غزة إلى مركز اعتقال لاحتجاز وإذلال مئات الفلسطينيين والذين ظهروا عراة ومجردين من ثيابهم، وبينهم أطفال.

ووثق فريق الأورومتوسطي تدمير 31 منشأة رياضية وملعباً لكرة القدم وصالات رياضية ومقار وقاعات تدريب رياضية و28 مركزًا رياضيًا للياقة البدنية، بما قد يصل إلى تدمير أكثر من 80% من المنشآت الرياضية في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال منع مئات اللاعبين من قطاع غزة من حقهم في التنقل والسفر لغاية تمثيل فلسطين في البطولات الدولية المختلفة، إلى جانب تسبب الهجوم العسكري "الإسرائيلي" في وقف كافة الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية.

وقال الأورومتوسطي، إنه "ينبغي على الهيئات الرياضية الدولية اتخاذ موقف حاسم بشأن انتهاك "إسرائيل" ضد الرياضيين والأعيان الرياضية المدنية في قطاع غزة، لا سيما اتحاد فيفا الذي من المقرر أن يعقد اجتماعًا استثنائيًا لمجلسه الشهر المقبل للبت في احتمال اتخاذ إجراءات ضد الاتحاد "الإسرائيلي".

وحذر الأورومتوسطي من شبهات ازدواجية معايير في سياسيات وتعامل الفيفا الذي كان سارع إلى فرض حظرًا شاملًا على مشاركة روسيا في البطولات الدولية حتى إشعار آخر، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا فبراير 2022. الفيفا الحرب على غزة #ملعب اليرموك طوفان الأقصى تدمير ملاعب غزة.



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