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حزب الله يستهدف موقعي المالكية والرمثا

حزب الله يستهدف موقعي المالكية والرمثا
الأحد ١٩ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم الأحد، موقعي المالكية والرمثا.

العالم _ لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة ‌‏10:15 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 وبعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع "همر" اليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏موجه، أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وايقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:40 من صباح يوم الأحد 19-5-2024 موقع الرمثا ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

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