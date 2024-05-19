مشهد تتزين.. وإيران تحيي ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام + فيديو

العالم – خاص بالعالم

بفرح وسرور وبهجة كما هو الحال في كل عام يحتفل الموالون للعترة الطاهرة ذكرى مولد اللإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.

فامتلات أروقة الحرم الرضوي بالزوار الإيرانيين والوافدين من خارج البلاد إلى مشهد المقدسة، ليؤكدوا عمق ولائهم للائمة عليهم السلام والاحتفاء بالمناسبة.

برامج مختلفة أقيمت لإحياء الذكرى تخللتها محاضرات دينية وأناشيد فرح وابتهاج من وحي المناسبة، تم خلالها تقديم التهاني للمسلمين وشيعة أهل البيت عليهم السلام بهذه الذكرى العطرة.. وخلال جميعها استعرضت السيرة والمواقف والفضائل التي خصها الله عز و جل للإمام الرضا عليه السلام.

وقال خطيب المنبر الحسيني من العراق الشيخ جعفر الإبراهيمي لمراسل العالم: "كل لغات العالم لا تستطيع أن تختزل شخصية الإمام الثامن من أئمة المسلمين وخلفاء الله في العالمين.. ولكن يكفي أن نذكر أن آبائه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أطلقوا عليه لقب "عالم آل محمد".. العلم له مقام كبير.. فما رأيك بعالم لآل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين."

هذا ومع إطلالة هلال ذي القعدة ترتدي إيران الإسلامية حلي الزينة والأفراح في أيام تسمى بعشرة الكرامة والتي تبدأ بولادة كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر لتبلغ الأفراح ذروتها ليلة الحادي عشر منه حيث مولد علي بن موسى الرضا عليه السلام.. الإمام الذي عرف بشمس الشموس وأنيس النفوس.

وهي ذكرى تتجدد كل عام لتنشر مظاهر البهجة والفرح بين أتباع أهل البيت عليهم السلام وتبين عمق تمسكهم واقتدائهم بهذا الإمام الرؤوف.

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