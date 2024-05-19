الخارجية البوليفية تعرب في بيان عن أملها في نجاة الرئيس الإيراني من الحادث

العالم-الامریکیتان

أكدت الخارجية البوليفية في بيان: نتابع بقلق الوضع بعد الهبوط الصعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونأمل أن يتمكن رجال الإنقاذ من العثور على جميع من كانوا على متن المروحية أحياء”.

يذكر أن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث عصر اليوم الاحد في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كانت تقل الرئيس ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان.

أوضح محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن طائرة الرئيس حتى شعاع كيلومترين من منطقة الحادثة، متمنيا أن "تصل أخبار سارة إلى المواطنين في أقرب وقت".