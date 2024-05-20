شيخ الأزهر يغرد باللغة الفارسية تضامنا مع إيران

العالم-مصر

وقال شيخ الازهر: أعرب عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

وغرد باللغة الفارسية قائلا:

من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام می‌کنم و از خداوند متعال می‌خواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور و همراهانش را در حفظ و حراست کامل خویش نگه بدارد.

واستشهد الرئيس الايراني ایة الله ابراهيم رئيسي ومرافقيه اثر تحطم مروحية تقلهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية شمال غرب البلاد بعد تعرضها لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.