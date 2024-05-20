صالحي: الشهيد الرئيس رئيسي خسارة عظيمة للأمة الإسلامية +فيديو

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وأضاف، صالحي في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية، أن الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي كان قائدا حكيما ومتواضا، كما كان قائدا ذات رؤية ورجل دولة مخلصا ومدافعا عن قضايا أمته.

أشار وزير الخارجية الإيراني الأسبق إلى أن الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي عرف بموافقه الثابتة ودفاعه عن مبادئ الثورة الإسلامية ونضاله من أجل الشعب الإيراني لتحسين مستوى معيشته، كما كان داعيا للوحدة الإسلامية ومناصرا لقضايا المظلومين في العالم.وقال صالحي، إن الشعب الإيراني يعشر بالحزن العميق لفقد هذا القائد العظيم.

هذا واستشهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وجميع ركاب المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وبعد مرور أكثر من 12 ساعة على سقوط مروحية المسؤولين الإيرانيين في منطقة وعرة قرب الحدود مع جمهورية أذربيجان، عثرت فرق الإنقاذ الراجلة على حطام المروحية في ظل ظروف جوية صعبة وضباب كثيف عرقل عمليات الإنقاذ.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة عائدة من مراسم تدشين سد مشترك بين ايران وجمهورية أذربيجان أقيمت برعاية الرئيس الإيراني الفقيد ابراهيم رئيسي ونظيره الأذربيجاني الهام علييف.