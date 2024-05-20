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الشيخ الخزعلي يعزي باستشهاد الرئيسي الإيراني ومرافقيه

الشيخ الخزعلي يعزي باستشهاد الرئيسي الإيراني ومرافقيه
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

قدم  الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، التعازي باستشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما.

العالم - العراق

وقال الشيخ الخزعلي في تدوينه على موقع (X) وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "بأصدق آيات التعازي والمواساة، نتقدم إلى مقام صاحب العصر والزمان (صلوات الله عليه) وإلى نائبه قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي (دام ظله)، وإلى الشعب الإيراني الشقيق وحكومته الموقرة، وإلى كل الأحرار في العالم، بفاجعة استشهاد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، والكوكبة المؤمنة التي رافقتهما في حادث مؤلم جلل".

وأضاف "ندعو المولى القدير أن يتغمدهم برحمته الواسعة، ويمن على ذويهم ومحبيهم بالصبر والسلوان".

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