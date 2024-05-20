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السيد الصدر يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه

السيد الصدر يعزي باستشهاد الرئيس الإيراني ومرافقيه
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

قدم زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية باستشهاد الرئيس ابراهيم رئيسي ومرافقيه.

العالم _ العراق

وقال السيد الصدر، في تدوينة على منصة إكس: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه ببالغ الأسى، فلا يسعنا إلا أن نعزّي الجمهورية الإسلامية بهذا الحادث الجلل، راجين من الله تعالى أن يمن على الشعب الإيراني بالأمن والأمان، وعلى الشعبين العراقي والإيراني الصديقين بالأخوة والأمان والاستقلالية تحت ظل مرجعيتهم".

واختتم بالقول: "نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ولا سيما عن عراقنا الحبيب وغزة الحبيبة".

هذا واستشهد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه أمس الاحد اثر تحطم مروحيتهم في مرتفعات آذربايجان الشرقية .

وكانت مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي قد تعرضت لحادث ما ادى لتحطمها واستشهاده وجمع مرافقيه، عقب مشاركته في مراسم افتتاح سد "قيز قلعة سي" وفي طريق العودة إلى تبريز.

واقلت المروحية بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية امير حسين عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربيجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم وحاكم المحافظة مالک رحمتی إلى جانب مرافقين والطيار.

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