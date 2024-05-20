كاميرا العالم ترصد أجواء الحزن في تبريز بعد استشهاد رئيسي ورفاقه

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه في مدينة تبريز تقام مراسم العزاء بدءاً من اليوم، التي بدأت في الساعة 4:00 في مصلى جمعة المدينة، مشيرا الى انطلاق مراسم اخرى وهي توديع الشهداء غدا الثلاثاء في الساعة 9:30 صباحا ، ومن ثم ستنتقل جثامين الشهداء الى مدينه قم وطهران ثم تكون محطتهم الاخيرة في مدينة مشهد.

ولفت مراسلنا الى ان الاجواء في مدينة تبريز يخيم عليها أجواء الحزن لأن رئيس الجمهورية الشهيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية له باع طويل في مدينة تبريز في تدشين المشاريع الاقتصادية والعمرانية والمشاريع الاخرى وكذلك في المحافظات الاخرى كمحافظه خوزستان حيث اتى اكثر من ست مرات إلى خوزستان وزرع في تلك المحافظه وقدم ودشن لها الكثير من المشاريع.

ونوه مراسلنا إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن جميع المواطنين الايرانيين يكنّون المشاعر الحزينة ويصفونه بأنه"من الناس والى الناس"، وكذلك وزير خارجيته قد قام العديد من النشاطات والفعاليات على مستوى ايران في علاقته مع الدول الاخرى والمشاورة وكل تلك الامور كانت صعبه على الشعب الايراني.

وأوضح مراسلنا انه في مدينة تبريز قد جاء الكثير من الشخصيات تريد مشاطرة تريد المشاركة في مراسم العزاء ومراسم تشييع جثامين الشهداء.

واتشحت ايران بالسواد حزناً علی رحيل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وعدد من مرافقيهما بحادث سقوط طائرة مروحية.

وكان قد أعلن وزير الداخلية الإيراني، احمد وحيدي ان يوم غدا الثلاثاء سيتم تشييع جثامين الشهداء الطاهرة لحادثة تحطم مروحية رئيس الجمهورية في تبريز ثم يتم نقلهم إلى طهران العاصمة.

قال أحمد وحيدي بعد مشاركته في الاجتماع التنسيقي والتخطيطي لتشييع جثامين الشهداء الطاهرة: "أقدم تعازي باستشهاد آية الله رئيسي الرئيس المحترم والشعبي، والشهيد آية الله آل هاشم، إمام جمعة تبريز، والشهيد أمير عبد اللهيان وزير الخارجية المحترم، والشهيد مالك رحمتي، محافظ أذربيجان الشرقية المحبوب والمجتهد، وكذلك رئيس فريق الحماية وطاقم المروحية، إلى قائد الثورة الاسلامية والشعب الإيراني الكريم واهالي محافظة أذربيجان الشرقية المحب للشهداء".

وأوضح وزير الداخلية البرامج المتعلقة بمراسم تشييع جثامين الشهداء ونقلهم من مكان الحادث إلى مدينة تبريز، وقال: "جارٍ استكمال الإجراءات القانونية للعمل".

وأضاف: "سيقام غداً الثلاثاء مراسم تشييع مهيب لجثامين الشهداء من الساعة 9:30 صباحاً من ساحة الشهدا إلى مكان المصلى في تبريز، ومن ثم سيتم نقل هؤلاء الشهداء إلى طهران لتشييعهم واجراء البرامج المخطط له".

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