هآرتس: نتنياهو يسعى لاحتلال دائم وحكم عسكري في غزة

العالم - الاحتلال

وأشار بن إلى أن منتقدي نتنياهو يميلون إلى الاستهزاء بتصريحات نتنياهو وخطاباته، واعتبارها كاذبة وأن هدفها حل مشاكل سياسية آنية، مثل أن نتنياهو يخضع لإملاءات الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وأنه ليس قادرا على اتخاذ القرار. "لكن إذا كان نتنياهو مجرد روبوت، أو كرة قدم تُركل بين البيت الأبيض وحزب بن غفير، فبماذا هو مذنب بالضبط؟".

ورأى بِن أنه "منذ أن انتعش من الهلع الذي انتابه لدى نشوب الحرب، بات نتنياهو مثابرا على استعراض سياسته لـ’اليوم التالي’: احتلال إسرائيلي لقطاع غزة من جديد. وهكذا أعلن في كانون الأول/ديسمبر: ’غزة ستكون منزوعة السلاح بعد القضاء على حماس، تحت سيطرة أمنية إسرائيلية’".

وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تسمح بتحقيق النتيجة التالية: طرد السكان، تدمير القرى والمدن، صعوبة نقل غذاء ووقود إلى اللاجئين، تقسيم القطاع بشارع عرضي وإقامة قواعد الجيش الإسرائيلي على طوله، الدخول التدريجي إلى رفح. والحكم العسكري الذي يطرحه الآن هو مرحلة أخرى في العملية العسكرية المتدحرجة نحو ’تهويد غزة’".

وأكد المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، ناحوم برنياع، على أن "نتنياهو يسعى إلى دحرجة الجيش الإسرائيلي إلى بقاء دائم في القطاع، كجيش محتل أولا ثم كحكم عسكري"، مثلما كتب بِن.