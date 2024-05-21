فيديو خاص: ما سر زخم التعازي برحيل الرئيس الإيراني الشهيد؟

العالم - خاص بالعالم

رحل الرجل الوحدوي شهيدا، رجل لم يأل جهدا في محاولات لملمة شتات الأمة، وعمل على جعل علاقات الجمهورية الاسلامية مع جيرانها في أقوى وأفضل حالاتها، لتنعكس جهوده في مواقف الدول العربية والاسلامية تعزية برحيله.

برقية تعزية وتضامن، أبرقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، معزيا باستشهاد الرئيس رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقه، واصفا إياه بالرئيس المجاهد والخدوم والوفي، متمنيا للشعب الايراني وأهالي الشهداء الصبر والسلوان.

المقاومة الفلسطينية بفصائلها، عزت إيران قيادة وحكومة وشعبا باستشهاد الرئيس رئيسي ورفاقه، معربة عن ثقتها بقدرة الشعب الإيراني وقيادته على تجاوز هذه المحنة الصعبة.

حركة حماس اعربت عن مشاركتها الشعب الإيراني الشقيق مشاعر الحزن والألم، مؤكدة أن للشهداء مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية والمقاومة. فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي إستشهاد الرئيس ووزير خارجيته خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني كما هو خسارة للجمهورية الإسلامية.

الرئيس السوري بشار الاسد، قدم تعازيه باسمه وباسم الشعب السوري لقائد الثورة الإسلامية والحكومة والشعب الإيراني الصديق برحيل الرئيس رئيسي ووزير خارجيته ورفاقهما، مشددا على تضامن سورية مع الجمهورية الإسلامية وعائلات الشهداء.

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما التعازي للحكومة الإيرانية وشعبها، وأعربا عن تضامن بلادهما مع الشعب الايراني. فيما اعلنت بغداد الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ليوم واحد. الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، أبرقا برقيتي تعزية للقيادة والشعب الايراني، واعربا عن صادق المواساة لطهران بهذه الحادثة.

سلطان عمان هيثم بن طارق، أرسل برقية تعزية ومواساة إلى قائد الثورة الاسلامية، فيما اعرب الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البدوي عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب الايراني. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من جهته أيضا قدم تعازيه لإيران حكومة وشعبا، من جانبه اكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أن بلاده تتضامن مع ايران في هذه الظروف الصعبة، معربا عن عميق المواساة لايران بفقدان الرئيس رئيسي.

وفي الجزائر اعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن تعازيه الحارة لايران، واكد أنه فقد أخا وشريكا جمعته به خدمة أواصر الأخوة والتعاون، ونصرة القضايا العادلة للأمة. فيما نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهيد رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما معربا عن خالص تعازيه ومواساته للشعب الايراني.

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