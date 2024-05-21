قائد الثورة الإسلامية: مجلس خبراء القيادة مظهر الديمقراطية الإسلامية

العالم - خاص بالعالم

قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي شدد في بيان على أن مجلس خبراء القيادة في ايران مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية.

وفيما أشار الى الأنظمة التي تدعي العدالة وحقوق الانسان والى النفاق الغربي الذي بات واضحا في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قال آية الله خامنئي إن المسؤولين الإيرانيين أمام فرصة لإظهار حقيقة هذه الظاهرة للباحثين عنها.

مجلس الخبراء هو مظهر من مظاهر الديمقراطية الإسلامية، واختيار القائد وفق المعايير الإسلامية هو من مسؤولية هذا المجلس الذي هو نفسه منتخب من الشعب.. اليوم هناك فرصة جديدة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة محبيها لإظهار حقيقة هذه الظاهرة العظيمة قولا وعملا للباحثين عن الحقيقة في جميع أنحاء العالم

وفي أولى الجلسات انتخب آية الله 'محمد علي موحدي كرماني'، بأغلبية خمسة وخمسين 55 صوتا رئيسا لمجلس خبراء القيادة لمدة عامين.

أما عملية انتخاب أعضاء مجلس الخبراء فتتم بالاقتراع المباشر من الشعب وتجرى هذه الانتخابات على أساس المحافظات ويكون كل شخص ممثلا عن محافظة فيما يجب أن يكون اعضاء المجلس حاصلين على تعليم في العلوم الدينية، وأن يكونوا مجتهدين، قادرين على الاجتهاد في بعض المسائل الفقهية.

وبموجب المادة الثالثة (3) من قانون انتخاب مجلس خبراء القيادة، يشترط فيمن يرشح نفسه في هذا المجلس أن يتميز بالسمعة الطيبة في الدين والأمانة والكفاءة الأخلاقية وأن يكون حاصلا على الاجتهاد وقادرا على استنتاج بعض المسائل الفقهية ويستطيع التعرف على الفقيه المؤهل للقيادة وأن تكون لديه البصيرة السياسية والاجتماعية والإلمام بالقضايا الراهنة ولديه الإيمان بنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن لا تكون له سجلات سياسية واجتماعية سيئة.

يذكر ان عملية انتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب ثمانية وثمانين 88 نائبا. جرت في الأول من آذار /مارس بالتزامن مع انتخابات مجلس الشورى الإسلامي.

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