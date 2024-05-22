جموع مليونية في طهران تحتشد لتشييع جثامين الرئيس الشهيد ومرافقية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من امام جامعة طهران، ان الشوارع تزدحم بالمشيعين الذين يسيرون نحو اقامة صلاة الجنازة علی جثامين الشهداء بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وسوف ينطلق موكب تشييع الجثامين بعد صلاة الجنازة، في شوارع طهران لينتهي بنقل جثامين الشهداء الی مدينة بيرجند في محافظة خراسان الجنوبية ثم الی مدينة مشهد المقدسة لتواری الجثامين الطاهرة الثری هناك.

وكان موكب التشييع قد انطلق منذ يوم الثلاثاء حيث تم تشييع الجثامين من تبريز الی مدينة قم المقدسة ثم الی طهران التي شهدت مراسم وداع مكتضة بالمشيعين في مصلی الامام الخميني.

هذا واستشهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبداللهيان وجميع ركاب المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد.