النرويج وايرلندا تعترفان اليوم بدولة فلسطينية مستقلة

العالم-اوروبا

وقالت المصادر إن الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطينية وذلك في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.

كانت، أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، في إعلان منسق على الأرجح، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في أيرلندا "آر تي إي" وصحيفة "آيرش تايمز" أن الأجواء السائدة تشير إلى أنه سيتم الإعلان عن القرار خلال المؤتمر الصحافي.