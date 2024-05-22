وزير خارجية مصر يصل طهران

العالم _ مصر

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصري، أن شكري سوف يعود عقب مشاركته في مراسم العزاء، مؤكدا تضامن جمهورية مصر العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة في هذا الظرف الدقيق.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية المصري إلى إيران منذ سنين.

وبدأت اليوم الاربعاء مراسم تشييع جثمان الرئيس الشهيد اية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ورفاقهما نحو ساحة آزادي غربي العاصمة بعد اقامة صلاة الجنازة على جثمانهم بإمامة قائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي، صباح اليوم في جامعة طهران.