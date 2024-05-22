امير قطر يعزي قائد الثورة باستشهاد السيد رئيسي

العالم _ ايران

وعبر الشيخ تميم في لقائه والوفد المرافق سماحة القائد اليوم، اصالة ونيابة عن شعب وحكومة قطر، عن مواساته بفقدان الرئيس الشهيد ووزير الخارجية ومرافقيهما اثر حادث تحطم المروحية الرئاسية شمال غربي البلاد.

ووصل قادة وكبار مسؤولين من 68 دولة الى طهران لحضور مجلس تابين جثمان الرئيس الشهید "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، الذي بدا عصر اليوم الاربعاء في صالة المؤتمرات الدولية بطهران.

ووضعت على منصة الاستقبال، جثامين رئيس الجمهورية الشهيد، ووزير الخارجية الشهيد حسين أميرعبداللهيان وقائد فريق الأمن الرئاسي الشهيد مهدي موسوي.

وقامت الوفود بإلقاء التحية وقراءة الفاتحة على روح الشهيد آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية ورفاقهما.

ومن ابرز المشاركين، أمير قطر والزعيم الوطني لتركمانستان ورئيسا تونس وطاجيكستان ورؤساء وزراء العراق وباكستان وأرمينيا وأذربيجان ورؤساء برلمانات العراق وروسيا والجزائر وأوزبكستان وكازاخستان ولبنان.