الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤
٠٩:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

غدا .. "العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غدا ..
الخميس ٢٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر للكيان الصهيوني بوقف إطلاق النار في غزة.

العالم - أفريقيا

وتريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن يأمر كيان الاحتلال بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/ مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.

وقالت المحكمة في بيان إن “جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي”.

وكانت المحكمة أمرت الاحتلال الصهيوني في كانون الثاني/ يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وقالت جنوب أفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار لصالح جنوب أفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة للكيان الصهيوني بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

روابط ذات صلة

بعد عدوان خلّف 12 شهيدا.. جيش الاحتلال ينسحب من مدينة جنين ومخيمها

منح نشطاء مؤيدين لفلسطين مهلة لمغادرة جامعة في برلين

أمریکا تتفاوض على نقل معبر رفح إلى سيطرة الاتحاد الأوروبي