غدا .. "العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

العالم - أفريقيا

وتريد جنوب أفريقيا من المحكمة أن يأمر كيان الاحتلال بالوقف “الفوري” لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/ مايو رغم معارضة المجتمع الدولي.

وقالت المحكمة في بيان إن “جلسة عامة ستعقد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي”.

وكانت المحكمة أمرت الاحتلال الصهيوني في كانون الثاني/ يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى بريتوريا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.

وقالت جنوب أفريقيا في جلسات الاستماع الأسبوع الماضي إن “الإبادة الجماعية” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى “مستوى مروع”، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار لصالح جنوب أفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة للكيان الصهيوني بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف في حق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.