جثمان الرئيس الشهيد يوارى الثرى بالحرم الرضوي الشريف +فيديو وصور

العالم - ايران

ودفن جثمان الشهيد رئيسي في رواق دار السلام بالمرقد الرضوي الشهيد بحضور جماهيري حاشد.



وشارك أبناء الشعب الايراني في مراسم تشييع جثامين الرئيس الشهيد ورفاقه بحضور مليوني حاشد في العاصمة طهران ومن ثم في مدينة بيرجند واليوم في مدينة مشهد المقدسة ليوكدوا انهم لن ينسوا الخدمات التي أسداها مسؤوليهم لهم وسيبقون ماثلين في أذهانهم إلى الأبد.

الشهيد رئيسي

الشهيد رئيسي

ودخل جثمان الشهيد السيد آية الله رئيسي مساء اليوم الخميس إلى صحن المرقد الطاهر الإمام الرضا (عليه السلام) وتم طواف الجثمان في الضريح المطهر تمهيدا لمواراته الثرى.