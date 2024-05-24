الاحتلال يمنع قنصلية إسبانيا بالقدس من تقديم خدمات للفلسطينيين

العالم - فلسطين المحتلة

وكتب كاتس على منصة اكس، "قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في "إسرائيل" والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".

ويأتي هذا الاجراء التعسفي في سياق التهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون، ردا على اعلان إيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطين، على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 الشهر الجاري.

وقد استدعى كاتس، أمس الأول، السفراء الإسرائيليين في الدول الثلاث للتشاور، محذرا من أن هذه الخطوة، التي وصفها بـ"المتسرعة"، ستكون لها تداعيات شديدة أخرى".

وكانت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، قد قالت في مقطع فيديو نُشر، أمس الأول الأربعاء، على منصة إكس"، "نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين"، لكن "لا يمكننا التوقف عند هذا الحد، فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر"، منددة بـ"الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".