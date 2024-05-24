فيديو يكشف عن فضيحة جديدة لنتانياهو، تابع التفاصيل!!

العالم - خاص بالعالم

وحاول نتنياهو التنصل من الاتهامات قائلا إن ادعاء المؤسسة العسكرية تحذيره قبل 7 أكتوبر مناف للحقيقة.

هذا وشكل الفيديو الاخير لـ الاسيرات الاسرائيليات لدى المقاومة أداة ضغط على حكومة الاحتلال داخليا.

حرب تحت الستار بين جيش الاحتلال ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يخرج جزء منها الى العلن، حيث كشقف جيش الاحتلال عن معلومات تفيد بتلقي نتنياهو، العام الماضي لأربعة تحذيرات من ضرر يلحق بتماسك الدولة وتأثير ذلك على الكيان بشكل عام وعلى الجيش بشكل خاص.

واضاف ان التحذيرات هي بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها الكيان، وذلك إبان الاضطرابات الداخلية التي وقعت جراء خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.

وكعادته حاول نتنياهو التنصل من اتهامات الجيش، واصدر بيانا اكد فيه ان ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيره قبل سبعة أكتوبر مناف للحقيقة، مضيفا أن تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة الكيان، بل تقدم تقويما معاكسا بأن حماس تم ردعها، وتتجه نحو التسوية.

هذه الاتهامات والخلافات كانت بيئة خصبة لاستهداف نتنياهو، حيث طالب الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية بشأن ما حدث في 7 اكتوبر، مؤكداً أنه سيقدم مشروع قرار لتشكيل اللجنة.

من جانبه، أكد زعيم المعارضة يائير لابيد، أنه تلقى هو ونتنياهو تحذيرات مسبقة من المؤسسة الأمنية بشأن استعدادات المقاومة الفلسطينية، واضاف ان نتنياهو قال في رده على تلك التحذيرات إن حماس تم ردعها ولن يحدث شيء.

هذا وشكل فيديو الاسيرات الاسرائيليات لدى المقاومة الذي حاول كيان الاحتلال ان يضغط به على المقاومة الفلسطينية دوليا، أداة ضغط عليه داخليا، حيث اكد جيش الاحتلال أنه فشل في الدفاع عن أفراده، ودفع مجلس الحرب في الكيان الى إعادة فتح الباب أمام المفاوضات غير المباشرة مع حماس.

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