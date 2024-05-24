الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤
١١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد فيديو للقسام.. 'هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه من سبقهم؟'

الجمعة ٢٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب القسام مشاهد عن أسرى الاحتلال لديها بعنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟"

العالم - فلسطين

روابط ذات صلة

'واشنطن بوست': عزلة الكيان المحتل تتعمق على الساحة العالمية

اجتماع مرتقب بين ماكرون ووزراء خارجية 5 دول عربية بشأن غزة

السيد نصر الله: يجب أن ننظر إلى الشهيد السيد رئيسي كقدوة