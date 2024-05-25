فلسطيني يعيش مع عائلته في كهف جنوب الخليل.. لهذا السبب!

العالم – خاص بالعالم

يفلح الأرض شبرا شبرا ويرعى أغنامه وسط اصرار منقع النظير للبقاء في أرض الآباء والأجداد.

داخل الكهف الذي جهزه العمور 10 من الأبناء يعيشون في ظروف لا يحسدون عليها، لكنهم يقبلون بها في سبيل حماية الأرض التي يتهددها الاستيطان، حياة بسيطة وأحلام لا تنتهي بأن يكون القادم أفضل.



وقالت فاطمة العمور فلسطينية من خربة الركيز:"نحن 13 فردا ، نعيش في كهف تحت الارض انا وزوجي واطفالي في منطقة الركيز جئنا لنحمي أرضنا ونعيشه حياة صعبة بحرارة الصيف وبرودة الشتاء".



حال عائلة العمور حال عشرات العائلات التي تتشبث بأرضها رغم ضنك العيش والهدف ذاته هو حماية آلاف الدونمات كي لا تسلب عنوة من احتلال يستهدف كل شيء فلسطيني.

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