العالم – خاص بالعالم

فبحسب صنعاء فإن قواتها الجوية نجحت في إسقاط 5 طائرات أمريكية من نوع 'إم كيو 9' منذ بدأ عدوان التحالف الأمريكي البريطاني، وآخر هذه العمليات إسقاط طائرتين خلال الأيام الأخيرة في أجواء محافظتي مأرب والبيضاء..

وقال العميد عابد الثور الخبير العسكري اليمني:"مستوى أداء وكفاءة سلاح الجو والدفاعات الجوية قد بات مؤثرا في المعركة وباتت الاسلحة الخاصة بالدفاعات الجوية قوية وتستطيع التعامل مع أي سلاح جوي ولم يعد بإمكان العدو أن يتحرك وأن يعبث بالسماء اليمنية وأصبحت كل تحركاته في الجو مرصودة ومتتبعة".

وتُثبت هذه العمليات الدقيقة والناجحة مدى فعالية المنظومات الدفاعات الجوية اليمنية المضادة للطيران المعادي، وهي امتدادٌ لتفوق القدرات العسكرية في المنظومات الصاروخية البرية-البحرية في استهداف البوارج والسفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، فالبيانات الرسمية تتحدث عن استهداف 122 سفينة منذ القرار اليمني بحظر الملاحة الإسرائيلية.

وقال العميد نجم الدين عباد مدير دائرة شؤون الضباط بوزارة الدفاع اليمنية:"إن القوى البحرية اليمنية في تطور مستمر وتطور ملحوظ، حيث استطاع هذا التطور أن يقلق أقوى دول العالم في القوات البحرية وهي الدولة الامريكية التي تعتبر مسيطرة على جميع بحار العالم".

تفوق صنعاء في المعركة ترجمه أيضاً توسيعها لعملياتها البحرية لتمتد من البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، إلى المحيط الهندي والبحر المتوسط، حيث كانت هذه المنطقة البحرية مسرحاً في الأسبوع الأخير لاستهداف ثلاث سفن مرتبطة بكيان الاحتلال وفق ما أعلنته القوات المسلحة.

ومع هذه العمليات التصاعدية يبدو أن المرحلة الرابعة سيكون لها تأثيرها الكبير على مسار المعركة بحسب ما كشفه قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، الذي أكد أيضاً أن أمريكا من خلال تحركاتها وأنشطتها لن تنجح في إعاقة هذه المرحلة.

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