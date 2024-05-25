الاتحاد الأوروبي يحذر 'اسرائيل'

العالم- اوروبا

وأضاف بوريل عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “نحيط علما بالأمر” الذي صدر بحق إسرائيل. “وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكل الأطراف ويجب تنفيذها بشكل كامل وفعال”.

وأمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة بالأمم المتحدة ومقرها لاهاي في هولندا، إسرائيل أمس الجمعة بوقف هجومها في رفح، على الفور.

وقال القضاة إن الوضع الإنساني في رفح كارثي حاليا، وأضافوا أن من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير للحيلولة دون وقوع المزيد من الضرر للسكان المدنيين.

وأكد بوريل في منشوره أمر المحكمة لإسرائيل بـ “بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لدخول المساعدات الإنسانية”.