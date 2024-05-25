وزيرة الدفاع الإسبانية: ما يحدث في غزة إبادة جماعية حقيقية

العالم- فلسطين

وأكّدت وزيرة الدفاع الإسبانية، خلال مقابلة لها على تلفزيون "تي.في.إي" الرسمي، أنه: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية"، مضيفة أن اعتراف مدريد بدولة فلسطين ليس تحركا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه يهدف إلى المساعدة في "إنهاء العنف في غزة".



وتابعت روبليس، خلال المقابلة نفسها، التي تناولت فيها كذلك ما يتعلّق بالغزو الروسي لأوكرانيا والصراعات الجارية في أفريقيا، أنه: "هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم".



إلى ذلك أتت تصريحات الوزيرة الاسبانية، في سياق تعليقها على ما قالته يولاندا دياث، وهي نائبة رئيس الوزراء الإسباني، التي وصفت قبل أيام قليلة الحرب المتواصلة على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية".



وفي السياق نفسه، نشر وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس، تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، السبت، كتب فيها: "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، والتي تضمنت (قرار) وقف الهجوم الإسرائيلي في رفح، إلزامية، ونطالب بتطبيقها".



إلى ذلك، كان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، قد ذكر الأربعاء الماضي، أنه "إذا اعترفت المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية فإن ذلك سوف يزيد من الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)".

تجدر الإشارة إلى أن قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، كانوا قد أمروا دولة الاحتلال الإسرائيلي، بوقف هجومها العسكري الأهوج على مدينة رفح جنوب قطاع غزة على الفور، وذلك في حكم طارئ تاريخي في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية.