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مخبر: استراتيجية إيران في دعم حركة المقاومة لن تتغير

مخبر: استراتيجية إيران في دعم حركة المقاومة لن تتغير
الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر القائم باعمال الرئاسة الايرانية "محمد مخبر"، الدعم الجاد للمقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف من اهتمامات الشهیدين آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" و"حسين أمير عبداللهيان" وقال: إن الاستراتيجية الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم حركة المقاومة، وخاصة فصائل المقاومة الفلسطينية، لن تتغير بتغير الأشخاص.

العالم - ایران

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