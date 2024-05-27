شاهد/ولي العهد الأردني يتحدث عن علاقات بلاده مع ايران

العالم- الاردن

وفي مقابلة مع قناة العربية السعودية قال ولي العهد الاردني: رحم الله الرئيس الإيراني (اية الله ابراهيم رئيسي) وكل من كان على الطائرة العمودية، وعزائي للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية.

وحول علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية اكد الحسين بن عبدالله الثاني اننا نريد علاقات جيدة مع إيران مبنية على حسن الجوار .

وردا على سؤال حول كيف تنظرون إلى التقارب الأخير بين إيران وبعض الدول العربية، قال ولي العهد الاردني: نحن في الأردن دائما نطمح لتهدئة كل التوترات في المنطقة، نحن وكل العرب، نريد علاقات طيبة مع إيران، قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخر.

وتابع : إذا أردنا أن تكون لدينا هذه العلاقات الصحية، فمن الضروري أن تكون هناك معالجة لكل أسباب التوتر، حسب تعبيره.

واوضح ان هناك حوار أردني – إيراني حول كل القضايا، ونتمنى أن يثمر إن شاء الله.

وفي الشأن الفلسطيني قال ولي عهد الأرد إن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن، الذي سيستمر في دوره تجاه الفلسطينيين"، مضيفا: "نتابع الحرب في غزة بغضب وألم وصدمة".

واضاف إن الحكومة الإسرائيلية تتحرك بأجندة متطرفة، مشيرا إلى أن الملك عبد الله الثاني، حذر مرارا من تكرار انتهاكات حقوق الفلسطينيين مؤكدا : المجتمع الدولي فقد مصداقيته لكن فلسطين ستبقى قضيتنا.