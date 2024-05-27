جيش الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في الخليل ان قوات الاحتلال خلال محاصرتها المنزل طلبت عبر مكبرات الصوت من احد الفلسطينيين تسليم نفسه.

ونقل مراسل العالم عن مصادر طبية ان طفل فلسطيني اُصيب برصاص الاحتلال في قدمه وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وقال مراسل العالم ان جيش الاحتلال اعتقل 14 مواطنا من انحاء الضفة الغربية خاصة من مدينة الخليل، حيث اقتحمت قوات الاحتلال هذه المدينة واعتقلت 4 مواطنين فلسطينيين بعد ان داهمت منازلهم في هذه المنطقة.

واضاف مراسل العالم انه تم الاعلان عن اضراب في بعض البلدات بالخليل حدادا على ارواح شهداء مجزرة رفح يوم امس.

واكد ان اهالي رام الله سينظمون بعد قليل مسيرة للتضامن مع اهالي غزة والتنديد بجريمة الاحتلال في رفح.

يذكر انه استشهد امس الاحد أكثر من 40 شخصا وأصيب العشرات بينهم أطفال في قصف صهيوني استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية.

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