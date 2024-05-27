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تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وجنود مصريين في رفح

تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وجنود مصريين في رفح
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

تحدثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن وقوع "حادث غير عادي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح وكيان الاحتلال يجري تحقيق في تفاصيله".

العالم - الاحتلال

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن حادثا غير عادي وقع بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في رفح، وان "إسرائيل" تجري تحقيقا.

وأفادت القناة الـ14 الإسرائيلية أن جنودا مصريين أطلقوا النار على جنود إسرائيليين داخل معبر رفح دون وقوع إصابات.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي ردت بإطلاق النار كتحذير.

وأضافت -عن مصادر- أن الحادث يأتي في ذروة التوتر مع مصر وقد يكون له عواقب سياسية مهمة.

وقالت قناة الجزيرة إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حذفت أخبارا عن الحادثة بين الجيشين المصري والإسرائيلي في معبر رفح.

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