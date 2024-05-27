شاهد كيف يفحم ممثل ايرلندي منتقدي زيارته إيران!

العالم- اوروبا

وقال تادج في مقطع فيديو: تحياتي للجمهورية الاسلامية الايرانية.. اود التعقيب على بعض التعليقات السلبية التي وردتني بشأن زيارتي لايران.

واضاف ان هذه التعليقات جاءت غالبيتها من الصهاينة ورجال ليبراليين وسطيين في ايرلندا، لافتا الى "انني هنا للمشاركة في مهرجان للفنون والاعلام".

واشار الى ان مهرجان "صبح" الاعلامي الايراني كرمني بجائرة تقديرا لجهودي في دعم فلسطين من خلال منصات التواصل الاجتماعي واشعر بفخر كبير تجاه هذا الانجاز.

وتساءل تادج منتقديه قائلا: هل اذا زرت احدى الدول الغربية كنت ساحتاج الى توضيح ذلك علنا، معتبرا: نحن لسنا الأخيار كما قيل لنا.. ما يحدث في غزة منذ أشهر كشف الصورة الحقيقية لشرور الغرب.

واكد: ما اود ان اقوله هو انتقدوني كما شئتم لتواجدي في ايران واستمتعوا بيومكم.. لكن امل في المستقبل ان تكونوا اشد قسوة في الحكم على انفسكم عند زيارة بريطانيا والولايات المتحدة.