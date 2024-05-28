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باريس تشهد تظاهرات واسعة منددة بمجزرة الاحتلال في رفح

باريس تشهد تظاهرات واسعة منددة بمجزرة الاحتلال في رفح
الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص أمس الاثنين، في باريس للتنديد بمجزرة رفح التي أوقعت 45 شهيداً ليل الأحد الاثنين جراء قصف طيران الاحتلال مخيم نازحين في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوبي قطاع غزة.

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وهتف المشاركون خلال المسيرة، "كلنا أبناء غزة" و"عاش نضال الشعب الفلسطيني" و"الحرية لغزة" و"غزة، باريس معك"، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، ووضع البعض كوفيات فيما رفع البعض الآخر لافتات كتب عليها "أوقفوا القصف، الحرية لفلسطين"، و"رفح، غزة نحن معك".

وقال فرنسوا ريب وهو أحد منظّمي التظاهرة "البارحة، أُحرق فلسطينيون أحياء جراء قصف إسرائيلي لمخيم للاجئين. لقد شهدنا مقاطع فيديو لعائلات تسحب أحباءها من الخيام المحترقة. إنها مجزرة أخرى".

وأضاف "يضرمون النار في مخيم للاجئين، ويحرقون الناس ونحن لا نستدعي سفيرة إسرائيل لمحاسبتها، إنه أمر لا يطاق".

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