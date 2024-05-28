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شاهد قصة التفاعل الكبير لمنصات التواصل مع حذاء عملية النفق الأخيرة

الثلاثاء ٢٨ مايو ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

زادت شركة نابولي لصناعة الأحذية بالخليل جنوب الضفة الغربية من حجم انتاجها بسبب ازدياد حجم الطلب على منتج' البابوج'الذي ظهر بقدم احد المقاومين بعملية النفق الأخيرة، ولاقى بابوج نابولي رواجا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي على مستوى فلسطين ودول عالميه ما زاد الطلب عليه بشكل كبير.

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بعد عملية النفق التي بثتها المقاومة الفلسطينية في غزة، بدأ تفاعلا كبيرا من قبل الناس داخليا وخارجيا مع منتجات شركة نابولي بالخليل جنوب الضفة الغربية، التي توجهنا لها للاطلاع عن قرب عن حجم التفاعل وكيف انعكس ذلك على الشركة التي تفاجأت بما تم بثه وزيادة الطلب على منتجاتها خاصة صنف البابوج الذي ارتداه أحد المقاومين حسب الفيديو.

وقال حسام النتشة المدير التنفيذي لشركة نابولي:"في الفترة الاخيرة تم التواصل معنا بشكل أكبر من العادة بالنسبة للطلبيات والاوردرات الجديدة تخص الشبشب الفلسطيني، حيث اصبحت ترندا عالميا بواسطة"السوشيال ميديا والفيسبوك والتيك توك" معظم صفحات السوشيال ميديا، اصبح شبشب نابولي موجود في كل بيت فلسطيني".

حالة التفاعل الكبيرة في الشارع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دفع الشركة لزيادة انتاجها لتلبية حاجة الأسواق داخل فلسطين وخارجها، من خلال زيادة عدد ساعات العمل ومتابعه خطوط الإنتاج.

وقال فضل النتشة المدير العام لشركة نابولي:"هناك زيادة في الطلب والذي تفاجأنا به هو الزيادة في الاسواق الاوروبية وفي صفحة الاون لاين الخاصة بنا.. نزداد تواصلا مع المستهلكين، وهناك عدة طلبيات نقوم بتوريدها لدول اوروبا منها الدنمارك والسويد.. وتواصلنا مع دول عربية بعيدة الحدود لكنها تكون قريبة في القلب".

يشار أن حادثة بابوج نابولي سبقتة حادثة كتاب رسائل من القران ولاقى رواجا كبيرا على مستوى العالم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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