النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن الإعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية المستقلة

العالم – خاص بالعالم

وأكد رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز، ان هذا القرار يشكل محطة مميزة في علاقات بلاده مع السلطات الفلسطينية، واضاف ان خطوة الاعتراف تضمن الأمن في الشرق الأوسط.

وأوضح سانشيز ان الاعتراف يتماشي مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف. داعيا الى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وان الأولوية الآن هي وضع حد للأزمة غير المسبوقة في غزة.



وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يسرائيل كاتس، خرج على الفور لمهاجمة رئيس الوزراء الاسباني، واعتبر انه متواطئ في التحريض على قتل الشعب اليهودي باعترافه بدولة فلسطين.

اما أيرلندا فقد اعلنت اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية، وقررت إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين الجانبين.

ودعا وزير الخارجية الأيرلندي ميشال مارتن، كيان الاحتلال الإسرائيلي لاحترام قرار الدول الديمقراطية ذات السيادة بالاعتراف بدولة فلسطين.

واضاف ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أجروا للمرة الأولى مناقشات مهمة حول فرض عقوبات على كيان الاحتلال إذا لم يلتزم بالقانون الإنساني الدولي، والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية والداعية الى وقف العملية العسكرية في مدينة رفح.

بدوره اعلن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتبر ان هذا اليوم يعد نقطة تحول في العلاقات النرويجية الفلسطينية.



الدول الثلاث اعترفت بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها على ما كانت عليه قبل عام الف وتسعمائة وسبعة وستين، على أن تكون القدس عاصمة لكل فلسطين وكيان الاحتلال.

ومع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.

من جانبه دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى اتخاذ موقف اوروبي مشترك للاعتراف بدولة فلسطين. وحث كل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الى اتخاذ موقف مشترك على أساس حل الدولتين.

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