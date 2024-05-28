وزير الداخلية العراقي يصل الى طهران

العالم - إیران

وكان في استقبال وزير الداخلية العراقي عبدالامير الشمري في المطار نائب القائد العام لقوى الامن الداخلي، العميد قاسم رضائي.

ومن برامج زيارة وزير الداخلية العراقي الى الجمهورية الاسلامية الايرانية، اللقاء مع القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني، وتفقد مختلف الاقسام التخصصية للشرطة.

وخلال مراسم استقبال وزير الداخلية العراقي والوفد المرافق له، تمنى العميد رضائي للوزير العراقي والوفد المرافق قضاء اوقات طيبة في ايران، وأن يتم التوصل في هذه الزيارة الى اتفاقات جيدة في مختلف المجالات وخاصة في مجال الشرطة.

وحضر مراسم استقبال وزير الداخلية العراقي، مساعد وزير الداخلية في الشؤون الامنية، ورئيس منظمة الاستخبارات لقوى الامن الداخلي، ورئيس الشرطة الدولية بقوى الامن الداخلي.

وردا على التعازي والمواساة التي اعرب عنها وزير الداخلية العراقي، قال العميد رضائي: لقد كان آية الله رئيسي رجلا مجاهدا لا يعرف التعب، وكانت لديه مودة خاصة تجاه الشعب العراقي.