بالفيديو..وقفات ومظاهرات تضامنية مع غزة تعم مدن أوروبية وعربية

العالم-اوروبا

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب ومعاقبة المسؤولين الصهاينة عن الإبادة الجماعية في غزة التي تشهد عدوانا مدمرا منذ 235 يوما خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال ودمارا غير مسبوق بالبنى التحتية والمباني والمستشفيات والمدارس.

بريطانيا

فقد تظاهر آلاف الداعمين لفلسطين في شوارع العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء، تنديدا بمجازر الاحتلال المستمرة في مدينة رفح.

وطالب المتظاهرون في محيط داونينغ ستريت الحكومة البريطانية بإدانة العدوان الإسرائيلي ووقف صادرات الأسلحة إلى تل أبيب. ورفعوا لافتات تندد باستمرار العدوان على غزة، ومطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.

كما قطع عشرات المتظاهرين، الثلاثاء، مدخل مصنع الأسلحة الإسرائيلية التابع لشركة "إلبيت" في مدينة شنستون البريطانية دعما لغزة وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال.

kmفرنسا

كما تظاهر آلاف الأشخاص مساء الثلاثاء في باريس لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على مجازر الاحتلال في رفح.

واكتظت ساحة الجمهورية في وسط العاصمة بالناس، كما وُضعت الأعلام الفلسطينية على التمثال الموجود في وسطها مع لافتة كبيرة تحمل عبارة "أوقفوا الإبادة الجماعية".

من جهته، رفع الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام شعار "أيها اليهود ومناهضي الصهيونية، نحن مع حقوق متساوية". وهتف المتظاهرون "إسرائيل قاتلة وماكرون متواطئ" و"كلنا أطفال غزة" و"إسرائيل تقتل أطفال فلسطين".

بلجيكا

وفي بروكسل فرقت الشرطة البلجيكية بخراطيم المياه محتجين حاولوا الوصول إلى مبنى السفارة الإسرائيلية ضمن مظاهرة على القصف الذي تتعرض له رفح.

وقد أقامت الشرطة حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى السفارة الواقع جنوبي بروكسل.

أيرلندا

تظاهر نشطاء فلسطينيون وعرب وأيرلنديون من مؤيدي القضية الفلسطينية أمام مقر البرلمان الأيرلندي في دبلن بالتزامن مع اعتراف الحكومة الأيرلندية بالدولة الفلسطينية.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تأييد للحقوق الفلسطينية أمام حديقة البرلمان التي شهدت لأول مرة رفع العلم الفلسطيني.

النرويج

خرجت مظاهرة أمام مقر البرلمان النرويجي لشكر الحكومة على إعلانها الاعتراف بدولة فلسطين، وللمطالبة بعدم الاكتفاء بهذه الخطوة وبضرورة سحب الاستثمارات النرويجية من إسرائيل والضغط من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب فورا، ولافتات تتهم اسرائيل بارتكاب حرب إبادة، ودعا المتظاهرون إلى معاقبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية في غزة.

كما نظم داعمون لفلسطين وقفة صامتة أمام مقر البرلمان النرويجي وسط العاصمة أوسلو، لتأبين شهداء محرقة الخيام التي أودت بحياة أكثر من 40 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء.

هولندا

ونظم عشرات الداعمين لفلسطين احتجاجا صامتا أمام مبنى البلدية في مدينة أوتريخت الهولندية، وذلك للتنديد بمحرقة الخيام وقتل المدنيين من الأطفال والنساء في تل السلطان، غرب رفح.

واستلقى المحتجون أمام المبنى لتمثيل مشهد موت الضحايا في غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات تندد بدعم الحكومة الهولندية للاحتلال منذ بداية العدوان، ومطالبين بحماية رفح المكتظة بالنازحين.

كندا

وشهدت مدينة تورنتو الكندية مظاهرة حاشدة مساء الاثنين، للتنديد بمجزرة الخيام التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية.

وسار الناشطون في شوارع المدينة مرددين الهتافات المنددة بالجرائم الإسرائيلية المستمرة، والداعية لإنهاء الإبادة الجماعية الجارية في غزة ووقف إطلاق النار.

الأردن

وتظاهر أردنيون في محيط السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمان، ونددوا باستمرار ما وصفوها بحرب الإبادة الجماعية في غزة ضد السكان المدنيين العزّل في القطاع المحاصر.

وهتف المتظاهرون وجلهم من الشباب دعما للمقاومة الفلسطينية، مطالبين بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية.

كما نددوا بالتطبيع مع إسرائيل، ودعوا الحكومة الأردنية والحكومات العربية بإنهاء كافة الاتفاقيات الدبلوماسية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي.

اليمن

في اليمن، نظم متظاهرون 8 وقفات ومسيرات احتجاجية نددوا خلالها بالمجازر الإسرائيلية في رفح، حسب وكالة سبأ التابعة لجماعة الحوثي.

وقالت الوكالة إن طلاب دورات صيفية في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب (شمال) نظموا مسيرة حاشدة دعما وإسنادا للمجاهدين في غزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وندد المشاركون في المسيرة باستمرار مجازر العدو الصهيوني الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وآخرها المجزرة بحق النازحين شمال غربي رفح.

كما شارك مئات الطلاب في 3 مسيرات بمحافظات صنعاء وعمران (شمال)، وحجة (غرب).

المغرب

وفي العاصمة المغربية الرباط، نظم مئات المغاربة، بينهم حقوقيون، وقفة أمام مبنى البرلمان، تضامنا مع غزة وتنديدا بـالمجازر الأخيرة في رفح.

ومن خلال لافتات حملت عبارة أوقفوا مذابح رفح، عبر المتظاهرون المشاركون في الوقفة عن رفضهم لـتحدي إسرائيل لكل المواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية عبر مواصلة مجازرها في رفح، مطالبين لمؤسسات الدولية بتفعيل آلياتها لردعها.

كما ردد المتظاهرون، خلال الوقفة، هتافات متضامنة مع غزة والمقاومة الفلسطينية هناك، من قبيل يا مقاوم سير نحو النصر والتحرير، وتحية فلسطينية لغزة الأبية، للمقاومة الأبية، وتحية للمرأة الغزاوية، رمز الفداء والتضحية.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.