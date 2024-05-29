الاحتلال يعتقل 8935 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

العالم _ مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في جنين ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيليا من محاور عديدة وداهمت منزل يعود الى المقاوم طارق داوود واعتقلت 4 من افراد اسرته.

واضافت مراسلة العالم ان جيش الاحتلال اقتحم ضاحية الشويكة شمالي مدينة طولكرم، حيث تصدت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس لهذا الاقتحام واشتبكت مع قوات الاحتلال.

وبالتزامن مع الحرب على غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة مما أدى إلى استشهاد 519 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال نحو 8890 وفق معطيات رسمية فلسطينية.

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