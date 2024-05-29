فيديو يفطر القلب/ والدة جندي مصري قتله جنود الاحتلال تودعه

العالم-مصر

ووقفت الأم المكلومة مودعة نجلها، وملوحة بيدها، صارخة "لا إله إلا الله.. والشهيد حبيب الله"، مكررة نفس العبارة مرارا.

فيما سار المئات وراء نعش الجندي في جنازة حافلة، تداعى إليها العديد من المصريين من مختلف المناطق، بعد دعوات انتشرت على فيسبوك للمشاركة.

وحمل أهالي القرية النعش، وسط أجواء من الحزن والغضب، لاسيما أن الشاب يافع لا يبلغ سوى 22 من عمره.

وكان التحق بالخدمة العسكرية قبل عامين، وانتقل للخدمة في مدينة رفح على الحدود المصرية الإسرائيلية في يونيو من العام الماضي على أن تنتهي خدمته في سبتمبر المقبل أي بعد 4 شهور.

واستشهد الشاب العشريني يوم الأحد الماضي، بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال في محور فيلادلفي (محور صلاح الدين) بين مصر وقطاع غزة.

KM

إلا أن هذا الحادث ليس الأول على الحدود المصرية، إذ سبق أن استشهد الجندي محمد صلاح في يونيو من العام الماضي (2023) بعد أن اشتبك مع مهربين.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت توسعت في رفح الحدودية منذ السادس من مايو، ما أثار حفيظة القاهرة، التي حذرت مرارا وتكرارا من اجتياح المدينة الفلسطينية التي كانت تؤوي سابقا أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزح العديد منهم من شمال ووسط قطاع غزة.