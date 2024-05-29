آخر صورة للواء المظليين سحقتهم حماس في كمين برفح!

العالم - فلسطين

ونشرت مصادر فلسطينية آخر صورة للواء المظليين الذين قتلوا جميعاً في كمين محكم لكتائب القسام في تفخيخ منزل في رفح.

وأضافت كتائب القسام في بيانها إنها "استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع (دي 9) بقذيفة الياسين 105 في تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح".

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 عسكريين في معارك بقطاع غزة، إصابة 26 عسكريا في معارك غزة ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "العسكريين القتلى الثلاثة من كتيبة ناحال (أحد ألوية ما تسمى بالنخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي)، وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في رفح".

وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى 639، بينهم 290 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت: إن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين من جباليا.