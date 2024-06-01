شاهد موقف المعارضة الفرنسية من طرد نائب في البرلمان بعد رفعه علم فلسطين

العالم - خاص بالعالم

قال كل شيء.. فرونك ريستار وزير التجارة الخارجية يعترف بأن فرنسا ستواصل دعم "اسرائيل" .. كان هذا الخطاب عاديا قبل الاعتداء الصهيوني على غزة .. يختلف الامس عن اليوم فلم يعد الاجماع يسود تحت قبة الجمعية الوطنية في البرلمان.



سيبستيان ديلوغو؛ بات هذا الاسم الاشهر في فرنسا بعد تلويحه بالعلم الفلسطيني في البرلمان متحديا أغلبية تتبنى صوت السلطة.

وقالت يائيل برون بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية:"لقد قررنا الاستبعاد المؤقت وطرد النائب دولوجو من حضور جلسات البرلمان أو الدخول إلى حرمه وذلك لمدة خمسة عشر يوما ابتداءً من هذه الجلسة".

هي المرة الثالثة في تاريخ فرنسا يطرد فيها نائب في البرلمان، لكن الشاب الثلاثني القادم من مرسيليا المنطقة الساخنة في تقدير السلطات توجه الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاستئناف متأكدا من فوزه بالقضية وللعالم يقول سبستيان ديلوجو إنه على الرئيس الفرنسي تعديل سياسته تجاه الحرب على غزة.

وقال سبستيان ديلوغو: نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية:" لقد رأيتم كيف يدعمون من دون شروط اسرائيل، ويرخصون للقتل ولارتكاب جرائم حرب فظيعة بحق ملايين الابرياء في فلسطين، ما قمت به هو معارضة لسياسة حكومتنا الفرنسية وسنقف بثبات حتى يتغير المسار، الرئيس ماكرون لا يكترث اطلاقا بوقف اطلاق النار ولا يأخذ المسألة بمحمل الجد أبدا وهذا خطير".

أسند النائب عن حزب فرنسا الأبية من كتلته النيابية وحليفه حزب الخضر والعمال ومعارضين سياسين.

وقال جيروم لوغافر: نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية:"رئيسة البرلمان هذه أرغمتنا فيما سبق كنواب على التصفيق لقرار دعم فرنسا اللا مشروط "لإسرائيل" وها نحن نشاهد بأعيننا تبعات هذا القرار، وما حدث اليوم هو سياسة الدولة، إنها تطلق يد نتنياهو لتنفيذ عمليات ضد سكان غزة وشعب فلسطين وسكان الضفة الغربية وهذه خطوة لا يمكن أن نسمح بها مُطلقا."

وتصب الانظار حول الانتخابات الاوروبية المنتظرة من السادس الى التاسع من حزيران يونيو التي باتت فيها غزة احد اهم النقاط التي تستند اليها الاحزاب الرافضة لصعود اليمين المتطرف لجذب ما يقارب الاربعمائة مليون ناخب حول القارة العجوز.

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