الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤
٠٣:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في يومها الـ 237.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

في يومها الـ 237.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية
الخميس ٣٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 237 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 % من السكان.

العالم - فلسطين
وواصلت طائرات الاحتلال الصهيوني ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد فجر اليوم أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

روابط ذات صلة

حماس: نبارك عملية الدهس البطولية في نابلس

21 شهيدا بينهم أطفال في غارات صهيونية على رفح منذ صباح الأربعاء

الجيش الصهيوني يعلن مقتل المصابين في عملية الدهس بالضفة الغربية