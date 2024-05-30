في يومها الـ 237.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية "الإسرائيلية" في غزة

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال الصهيوني ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح وشمال غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

واستشهد فجر اليوم أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة زقوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال غربي ووسط رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.