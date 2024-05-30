بعد تلقيه الضربات الموجعة.. جيش الاحتلال ينسحب من مخيم جباليا

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في غزة، إن الأهالي عادت إلى مخيم جباليا والمعسكر بعد الانسحاب لكامل لآليات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المناطق، ولكن باغتتهم طائرات كواد كابتر الإسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي من الحدود الشرقية لتوقعهم بين شهيد وجريح.

وأشار مراسل العالم إلى ان انسحاب آليات جيش الاحتلال من شمالي القطاع إلى الحدود الشرقية جاء بعد خوض معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية حيث إجبرته على الانسحاب بعدما تلقى ضلربات موجعه.

وفي وسط القطاع قال مراسل العالم إن مدفعية جيش الاحتلال قصفت عيادة وكالة الأونورا في مخيم المغازي، وفي الجنوب مازال جيش الاحتلال يستهدف الفلسطينيين وكل من يريد أن يسعف الجرحى أو ينتشل جثث الشهداء، حيث استهدف سيارة اسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، استشهد على اثره مسعفيين.